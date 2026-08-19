A la suite d'une faute impardonnable, River Cartwright, un jeune agent du MI5, voit sa carrière pourtant prometteuse brusquement interrompue. Direction "la maison des tocards", placard où sont relégués les rebuts de la profession. Alcoolisme, usage de drogue et perversion, compromissions politiques et trahisons... Chaque occupant expie sa faute en végétant des mois, voire des années, dans ce trou, enchaînant les missions sans intérêt. Lorsqu'une vidéo diffusée sur Internet montre l'enlèvement d'un jeune Londonien d'origine pakistanaise par un groupuscule d'extrême droite, Cartwright et l'équipe de bras cassés de la maison, désireux de se racheter, décident de tout tenter pour résoudre l'enquête, quitte à se frotter aux grands pontes des services de la Sûreté britannique. "La Maison des tocards" est le premier opus d'une série singulière qui bouscule avec humour et irrévérence les codes du roman d'espionnage.