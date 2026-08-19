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#Roman francophone

Rochebrune

Sophie Divry

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Un couple en crise, accablé de deux enfants, décide de partir en vacances à la montagne pour ressouder les liens. Dès leur arrivée au village de Rochebrune, une menace rôde. Xavier maintient son projet d'alpinisme au mépris des alertes météo. Isabelle flirte avec le voisin pendant que les enfants fêtent Halloween. Quand la pluie redouble, et qu'une à une les digues physiques et morales cèdent, chacun doit faire face à son destin. Avec Rochebrune, Sophie Divry signe un roman haletant et plein d'humour, entre thriller, fable écologique et satire sociale.

Par Sophie Divry
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Sophie Divry

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Rochebrune

Sophie Divry

Paru le 19/08/2026

224 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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