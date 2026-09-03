Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Malicia, la tsigane

Sonia Alain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'univers du Conte interdit Le Petit Chaperon rouge... Une jeune tsigane, reniée par les siens et exclue de sa communauté, condamnée à quitter son pays et à trouver refuge en terre étrangère. Des filles à la recherche d'une vie meilleure, qui disparaissent sans laisser de traces et dont les corps mutilés sont abandonnés dans le bayou. Cinq monstres sadiques qui ne reculent devant rien pour combler leurs besoins tordus. Un inspecteur sur le point de prendre sa retraite, qui cherche par tous les moyens à piéger les meurtriers dans une course contre la montre. Dans ce préquel du Petit Chaperon rouge, Malicia, rejetée par sa famille après avoir déshonoré les traditions ancestrales de son clan, se retrouve seule et sans ressources. Elle rencontre un groupe de filles qui lui promettent une vie en communauté, écologique et autosuffisante, au coeur d'une ancienne plantation isolée. Mais cette promesse de rêve tourne très vite au cauchemar...

Par Sonia Alain
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Sonia Alain

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Terreur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Malicia, la tsigane par Sonia Alain

Commenter ce livre

 

Malicia, la tsigane

Sonia Alain

Paru le 03/09/2026

226 pages

Editions Contre-Dires

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386901584
9782386901584
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.