Malicia, la tsigane

Dans l'univers du Conte interdit Le Petit Chaperon rouge... Une jeune tsigane, reniée par les siens et exclue de sa communauté, condamnée à quitter son pays et à trouver refuge en terre étrangère. Des filles à la recherche d'une vie meilleure, qui disparaissent sans laisser de traces et dont les corps mutilés sont abandonnés dans le bayou. Cinq monstres sadiques qui ne reculent devant rien pour combler leurs besoins tordus. Un inspecteur sur le point de prendre sa retraite, qui cherche par tous les moyens à piéger les meurtriers dans une course contre la montre. Dans ce préquel du Petit Chaperon rouge, Malicia, rejetée par sa famille après avoir déshonoré les traditions ancestrales de son clan, se retrouve seule et sans ressources. Elle rencontre un groupe de filles qui lui promettent une vie en communauté, écologique et autosuffisante, au coeur d'une ancienne plantation isolée. Mais cette promesse de rêve tourne très vite au cauchemar...