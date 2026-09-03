Les royaumes brisés

La nouvelle Dark romantasy de l'auteure à succès Leigh Rivers ! Seraphine Winters menait une vie normale. Une vie qui lui manque depuis qu'elle a été kidnappée et emmenée sur une île perdue au milieu de nulle part. Contrainte de fréquenter la Quarrierton Academy, un château peuplé d'êtres immortels, elle ne pourra en repartir que si elle réussit toutes ses épreuves. Mais en tant qu'humaine, elle est détestée pour le simple fait d'exister, incapable de s'intégrer dans un monde où règnent la magie et des pouvoirs dont elle ignorait l'existence. Et qui déteste les mortels plus que Dane Dalton ? Le Prince de l'Ombre méprise tout ce qui la concerne, mais il y a plus de secrets et de mensonges que de vérités entre eux, et c'est une course contre la montre lorsqu'une mystérieuse malédiction est révélée.