Fille des sables

On lui a donné ce prénom comme une sentence. Souffre. Comme si sa vie entière était déjà écrite. Dans la Vallée du Vent, les tribus nomades vivent sous l'oeil du Saint-Office et sa haine de la magie. Mais dans cette vallée, il est une jeune femme que tout le monde redoute : rejetée, maudite dit-on, sans que personne daigne lui expliquer pourquoi. Alors elle choisit de leur donner raison. De faire peur. De semer le trouble. Jusqu'au soir du Bal des Ardents, où tout bascule. Désormais traquée par les siens et par un Inquisiteur aussi froid que le désert est brûlant, elle n'a plus rien à perdre. Elle s'appelle Souffre. Elle ne sait pas encore que c'est une promesse...