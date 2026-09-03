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#Imaginaire

Fille des sables

Michèle Devernay

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On lui a donné ce prénom comme une sentence. Souffre. Comme si sa vie entière était déjà écrite. Dans la Vallée du Vent, les tribus nomades vivent sous l'oeil du Saint-Office et sa haine de la magie. Mais dans cette vallée, il est une jeune femme que tout le monde redoute : rejetée, maudite dit-on, sans que personne daigne lui expliquer pourquoi. Alors elle choisit de leur donner raison. De faire peur. De semer le trouble. Jusqu'au soir du Bal des Ardents, où tout bascule. Désormais traquée par les siens et par un Inquisiteur aussi froid que le désert est brûlant, elle n'a plus rien à perdre. Elle s'appelle Souffre. Elle ne sait pas encore que c'est une promesse...

Par Michèle Devernay
Chez Héron d'Argent

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Auteur

Michèle Devernay

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Fantasy

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Fille des sables

Michèle Devernay

Paru le 22/10/2026

Héron d'Argent

20,00 €

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