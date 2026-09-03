La guerrière samouraï Tomoe Gozen n'a jamais perdu. Pas encore. Printemps 1183. Le Japon s'embrase. Tomoe combat sous la bannière du rebelle Minamoto no Yoshinaka et sur chaque champ de bataille, sa légende grandit un peu plus vite que sa peur. Mais quelqu'un la regarde. Une sorcière patiente dans l'ombre. Dans son sillage, les esprits de l'ancien Japon se réveillent. Tomoe ne sait pas encore que le sabre qu'elle porte murmure à la nuit. Que ses origines la lient à des forces que ni l'acier ni la loyauté ne peuvent tenir à distance. La guerre des hommes n'est peut-être que l'ombre d'une autre, plus silencieuse et plus cruelle. Certains destins ne se subissent pas... ils se tranchent.