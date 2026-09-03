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Chroniques d'un instituteur endiablé

Léonard Guillaume

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L'instituteur Léonard Guillaume relate une série d'événements qui ont marqué le quotidien de son école : visites d'inspecteurs, réunions de parents, tensions, divergences d'opinion, visites de pédagogues et d'étudiants, accroches avec des élèves, nouvelles démarches d'apprentissage... autant de faits marquants qui ont été à l'origine de réflexions approfondies aboutissant à l'écriture. Chacun de ces épisodes a constitué une pièce du puzzle qui s'est progressivement construit et qui a constitué in fine un projet d'école aussi riche que pertinent. Chaque événement évoqué a permis l'ajout progressif tantôt de concepts théoriques, tantôt de points charnière qui allaient faire référence dans l'élaboration du projet d'établissement. Citons entre autres la pédagogie active, la construction des savoirs, la pédagogie du processus vs pédagogie de la réponse, l'organisation des traces d'apprentissage, les indices de néo développement, les traces de scolarité, les principes pour une école résiliente, les examens externes vs pédagogie du Chef-d'oeuvre, l'approche relationnelle, l'évaluation sans points et l'hospitation. Pour ce faire, de nombreux témoignages "sur le vif" ont été recueillis chez les élèves, les anciens élèves, les parents, les anciens parents, les visiteurs, les collègues, lors de conversations, mais également lors d'échanges de courriers ou lors d'interviews plus formels dans le cadre de recherches universitaires. L'auteur a ici construit un puzzle dont il ignorait au départ le nombre de pièces et l'image qu'il représenterait une fois terminé. Et parfois, faire émerger une pièce particulière a pu donner du sens à tout le reste. Certaines pièces ont révélé un quotidien qui n'a pas toujours été facile. L'engagement militant en faveur de causes humanistes nobles relevant d'une certaine vision de l'Ecole n'ayant pas attiré que des accointances chez les collègues voisins.

Par Léonard Guillaume
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Léonard Guillaume

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Pédagogie

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Chroniques d'un instituteur endiablé

Léonard Guillaume

Paru le 24/09/2026

132 pages

Chronique Sociale

14,00 €

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