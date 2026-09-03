Les PMI franciliennes plus productives qu'ailleurs : entre mythe ou réalité

Fortes de leur insertion dans un territoire où l'accès à l'innovation est probablement facilité, les petites et moyennes entreprises industrielles (PMI) d'Ile-de-France cumulent pourtant plusieurs difficultés et handicaps. On peut citer notamment un coût d'accès aux ressources foncières et immobilières, ainsi qu'aux compétences, plus élevé que dans les autres régions. Ainsi, pour de nombreux observateurs du territoire, les PMI actives dans la région seraient des entreprises affichant des performances et un niveau de productivité plus élevées que celles d'autres territoires. Les PMI franciliennes sont-elles réellement plus productives qu'ailleurs ? Quels facteurs expliquent leur productivité ? C'est tout l'objet de cet ouvrage, qui compare la productivité des PMI d'Ile-de-France avec celle des autres régions, puis analyse leurs facteurs de performance. Cette Note s'adresse aux décideurs publics, dirigeants d'entreprises, chercheurs et étudiants s'intéressant à la productivité industrielle francilienne et aux facteurs de dynamisme de ses petites et moyennes entreprises.