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Une si belle promesse

Georgia Hunter

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Ferrare, Italie du Nord, 1940. Lili et Esti s'aiment comme des soeurs. Malgré la montée du fascisme, elles forment une famille heureuse avec Theo, le jeune fils d'Esti. Mais quand l'Allemagne envahit le nord de l'Italie, les deux amies, de confession juive, décident de fuir à la campagne pour rejoindre la Résistance. Lorsqu'une catastrophe frappe le couvent où elles sont réfugiées, Esti, grièvement blessée, fait promettre à son amie de sauver son enfant. Au coeur des villages occupés, des repaires de la Résistance et des zones dévastées par la guerre, Lili se lance dans une traversée périlleuse de l'Italie, pour conduire Theo vers la liberté... Une histoire inoubliable d'amitié et de résilience, qui nous rappelle le pouvoir extraordinaire de l'amour, même dans les moments les plus sombres. "Un roman bouleversant sur le courage et le sacrifice dans l'Italie de la Seconde Guerre mondiale". Publishers Weekly A l'âge de 15 ans, Georgia Hunter a appris qu'elle appartenait à une famille de survivants de l'Holocauste - un véritable choc pour cette jeune Américaine. Après le best-seller international Sur les ailes de la chance, Une si belle promesse, fruit d'un vaste travail de recherche, est son deuxième roman. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Bury

Par Georgia Hunter
Chez Charleston éditions

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Auteur

Georgia Hunter

Editeur

Charleston éditions

Genre

Romans historiques

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Une si belle promesse

Georgia Hunter trad. Laurent Bury

Paru le 03/09/2026

544 pages

Charleston éditions

9,90 €

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