Le grand et beau voyage de Jérémie Delrieux

Au fil de l'épopée où se déroulent les évènements, on découvre Jérémie Delrieux, un homme dont la jeunesse religieusement stricte le conduit, par décision parentale, à rejoindre l'armée. Il fait partie des premiers bataillons levés par Napoléon et tisse, au gré des campagnes d'Italie puis d'Egypte, des liens d'amitié indéfectibles avec Marceau, Giuseppe et Yassine. Après avoir quitté l'armée et la violence qu'elle impose, Jérémie rencontre l'amour et prend conscience des conditions déplorables des esclaves dans le marché triangulaire. Sa nouvelle vie devient alors une odyssée à travers les océans, où sa tête sera mise à prix... Mais que lui réservera le destin ? Découvrir qu'il était atteint d'un cancer fut d'abord un choc pour Jean-Pierre Mathé. Dans le but de se ressaisir et laisser une trace ó sa famille et á ses proches, il o rédigé deux autobiographies sur la maltraitance et le harcèlement subis dans sa jeunesse. Fort de l'expérience et du plaisir pris ó écrire, il a mis sur pied des thèmes qu'il souhaite développer en romans. Aujourd'hui, toujours engagé dans sa lutte contre la maladie, il signe ce troisième ouvrage, centré sur la rédemption.