L'étrange annonce de la sorcière

Des histoires effrayantes adaptées aux jeunes lecteurs, pour se faire peur tout en douceur ! Une toute nouvelle collection d'histoires illustrées, pensées pour une lecture en autonomie, qui réunit tous les ingrédients essentiels pour faire naître les premiers frissons : fantômes, sorcières, loups-garous et vampires. Partez à l'aventure avec les jumeaux Ethan et Emma dans des récits pleins d'espièglerie et de complicité, où solidarité et courage triomphent toujours... pour des émotions délicieusement frissonnantes ! Pendant les vacances de la Toussaint, les jumeaux Ethan et Emma découvrent une étrange offre d'emploi laissée par Madame Kreuch, une vieille femme réputée pour être une sorcière terrifiante. Pour pouvoir offrir un cadeau à leur mère, ils acceptent de travailler pour elle...