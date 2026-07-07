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#Roman francophone

La malédiction des fleurs

Robert Massonneau

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Mai 1971. Dans le village de Coëx, en Vendée, la vie s'écoule paisiblement à l'approche des élections municipales, rythmée par les fêtes locales et les rivalités entre communes. Mais une série de dégradations visant les fleurs des habitants vient troubler cet équilibre. Les jardins, le parc public et même le café du village sont touchés, attisant rumeurs et divisions. Les soupçons oscillent entre la cause animale, des actes malveillants ou des manoeuvres politiques. Le bataillon des Templiers mené par la Première Dame du village, l'Armée Rouge du général Mignon, l'escadron des " poulets " du brigadier-chef Lecoq et les services secrets de la rusée Lucette s'organisent pour démasquer le responsable. L'enquête, ponctuée de filatures et de tensions croissantes, s'entremêle à une campagne électorale particulièrement serrée. Dans cette chronique vivante, l'auteur dépeint avec humour une communauté soudée, dans laquelle intrigues et traditions s'entrecroisent.

Par Robert Massonneau
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Robert Massonneau

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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La malédiction des fleurs

Robert Massonneau

Paru le 07/07/2026

160 pages

Les éditions du Panthéon

17,50 €

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