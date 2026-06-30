Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Tact

Eric Bah

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le tact n'est pas de la gentillesse. C'est de la justesse. Un déjeuner de famille. Une remarque qui pince. Tu sens monter ce serrement familier, et deux mauvais réflexes te guettent : avaler la pique et ruminer trois jours, ou répondre trop fort et regretter trois mois. Entre ces deux impasses, une troisième voie existe. Plus discrète. Plus tenable. Plus juste. Cette voie porte un nom : le tact. Pas la politesse de surface, pas l'art d'arrondir les angles, pas l'esquive bienveillante. Le tact, c'est dire vrai - avec le fond juste, la forme juste, le moment juste. Refuser sans culpabiliser. Critiquer sans blesser. Poser une limite sans menacer. Recadrer sans humilier. Désamorcer une tension sans la laisser brûler. Répondre à un passif-agressif sans se salir. Réparer un mot de travers sans s'écraser. Léa, Martin, leur fille Emma, un beau-frère trop sûr de lui : tout se joue le temps d'un week-end en famille, où chaque conversation peut sauver le lien ou le briser. Derrière le récit, une méthode : DOSER (Dignité, Objectif, Synchronisme, Exactitude, Rigueur). Cinq curseurs à régler avant les conversations qui pèsent. Vingt outils nommés, ancrés dans des scènes que tu reconnaîtras (en couple, en famille, entre amis, au travail). Des phrases prêtes à adapter, pour les moments où la voix tremble, où l'esprit cherche. A la lecture, tu apprendras à tenir le fond sans casser la forme. A garder le lien sans renoncer à la vérité. Et, peu à peu, à devenir ce qu'on remarque sans le nommer : une présence tranquille, qui sait parler juste sous tension.

Par Eric Bah
Chez Koan éditions

|

Auteur

Eric Bah

Editeur

Koan éditions

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Tact par Eric Bah

Commenter ce livre

 

Le Tact

Eric Bah

Paru le 30/06/2026

146 pages

Koan éditions

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382531440
9782382531440
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.