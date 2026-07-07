Des voix dans la brume et le vent

En Ardèche, les légendes soufflent dans les forêts mystérieuses, transpirent des faïsses et des montagnes, résonnent dans les gorges escarpées où murmurent joyeusement des grottes, des rivières et des lacs... Dans "Les voix de la brume et du vente - Nouvelles légendes d'Ardèche", Adrien Aymard, "enfant del païs" à l'imaginaire fantasmagorique, nous propose sept récits modernes, mirifiques et extra-ordinaires. Des histoires qui mythifient un territoire singulier où l'on croise une Maîtresse Garou, un Chevalier de l'Ordre du Temple égaré, un Enfant Tonnerre gardien des orages du Tanargue, un Grand Chien Blanc protecteur, un Faune amoureux, des Pirates perdus dans la brume ou des Gros Anciens monumentaux et voyageurs... Ces nouveaux récits "d'hier et d'aujourd'hui" qui fleurent bon l'Ardèche et réenchantent l'esprit, sont magnifiquement illustrés par l'illustratrice ardéchoise Déborah Charret.