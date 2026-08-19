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#Roman francophone

L'île aux arbres disparus

Elif Shafak

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Ce roman commence par un cri et s'achève par un rêve. Le cri, interminable, est celui que lance aujourd'hui une adolescente de seize ans, prénommée Ada, en plein cours d'histoire dans un lycée londonien. Le rêve est celui d'une renaissance. Entre les deux a lieu la rencontre du Grec Kostas Kazantzakis et d'une jeune fille turque, Defne, en 1974, dans une Chypre déchirée par la guerre civile. De sa prose puissante, Elif Shafak nous conte l'histoire d'un amour interdit dans un climat de haine et de violence qui balaie tout sur son passage - avec l'espoir, tout de même, de libérer la parole des générations précédentes.

Par Elif Shafak
Chez J'ai lu

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Auteur

Elif Shafak

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'île aux arbres disparus

Elif Shafak trad. Dominique Goy-Blanquet

Paru le 19/08/2026

480 pages

J'ai lu

9,80 €

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Scannez le code barre 9782290443873
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