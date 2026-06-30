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Une enfance lyonnaise dans la France d'hier

Jean-Dominique Dupont

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L'enfance rime avec insouciance et quand elle suit les chemins buissonniers, plus rien n'a d'importance, chaque moment se fait romance. Ce fils de cheminot a marché sur les brisées de son père, en chemin de fer et sur les chemins de terre, avec son âme de chemineau, un rien nomade. Que de paysages traversés par vallons et par monts, de la Bourgogne à la Savoie, avant de jeter l'ancre près de Lyon, au confluent de l'école et de la famille, au sein de la Cité. C'était le bon temps, celui des jeux et des niches avec les copains, celui de la craie dans les encriers, des récrés batailleuses et des cabanes dans les bois. C'est ainsi que vous le verrez voguer sur le fleuve du temps à l'époque des Trente Glorieuses, l'époque révolue des billes, du vélo et des petites autos, mais remplie de gaieté espiègle, de cris de joie et de petits bonheurs à la dérobée. Vous le suivrez à chaque aiguillage de sa vie, comme à la croisée des chemins, à l'heure de changer de destination, sans jamais quitter les rails d'un bon sens ancestral, d'escale en station, le coeur serré d'émotion à l'approche de nouveaux horizons. A présent, il est temps de monter à bord du train car le coup de sifflet a retenti et ce serait dommage de rester à quai, sans l'accompagner dans son voyage, à sauts et gambades.

Par Jean-Dominique Dupont
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Jean-Dominique Dupont

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Récits lyonnais

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Une enfance lyonnaise dans la France d'hier

Jean-Dominique Dupont

Paru le 30/06/2026

262 pages

Editions de l'Onde

24,00 €

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