Le manuscrit de Ninive

Irak, 2020. Sous les vestiges de l'antique Ninive, un trésor exceptionnel refait surface : une tablette unique, gravée des secrets du dernier roi d'Assyrie. Mais l'archéologue qui a fait la découverte est assassiné dans d'étranges circonstances, les yeux brûlés par un venin rare. Et la relique a disparu. Pour Jack Murray, ancien pilote d'hélicoptère des forces spéciales devenu agent pour une officine privée, la mission est claire : la retrouver. Et sur ces terres ravagées par la guerre, la tablette qu'il traque attire bien des convoitises : services secrets français, CIA, société secrète... et une journaliste danoise au charme trouble. Trésor maudit, puissances occultes, secrets d'Etat dangereux... Jack devra plonger dans l'enfer irakien, pour une traque sans répit où chaque regard peut être le dernier. Henry Dorsay fait son entrée aux Editions du 38 avec ce thriller archéologique mené avec maestria, entre Jack Ryan et Indiana Jones, dans un Irak en cendres.