Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Le manuscrit de Ninive

Henry Dorsay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Irak, 2020. Sous les vestiges de l'antique Ninive, un trésor exceptionnel refait surface : une tablette unique, gravée des secrets du dernier roi d'Assyrie. Mais l'archéologue qui a fait la découverte est assassiné dans d'étranges circonstances, les yeux brûlés par un venin rare. Et la relique a disparu. Pour Jack Murray, ancien pilote d'hélicoptère des forces spéciales devenu agent pour une officine privée, la mission est claire : la retrouver. Et sur ces terres ravagées par la guerre, la tablette qu'il traque attire bien des convoitises : services secrets français, CIA, société secrète... et une journaliste danoise au charme trouble. Trésor maudit, puissances occultes, secrets d'Etat dangereux... Jack devra plonger dans l'enfer irakien, pour une traque sans répit où chaque regard peut être le dernier. Henry Dorsay fait son entrée aux Editions du 38 avec ce thriller archéologique mené avec maestria, entre Jack Ryan et Indiana Jones, dans un Irak en cendres.

Par Henry Dorsay
Chez Les éditions du 38

|

Auteur

Henry Dorsay

Editeur

Les éditions du 38

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le manuscrit de Ninive par Henry Dorsay

Commenter ce livre

 

Le manuscrit de Ninive

Henry Dorsay

Paru le 07/07/2026

271 pages

Les éditions du 38

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384833252
9782384833252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.