L'architecte du sultan

Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, xvi ? siècle. Le jeune Jahan débarque dans cette ville inconnue avec pour seul compagnon un magnifique éléphant blanc qu'il est chargé d'offrir au sultan Soliman le Magnifique. Chemin faisant, il rencontre des courtisans trompeurs, des Gitans, des dompteurs d'animaux, ainsi que la belle et espiègle Mihrimah. Bientôt, il attire même l'attention de Sinan, l'architecte royal. Une rencontre fortuite qui va changer le cours de son existence et le mener jusqu'au plus haut rang de la Cour.