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Performance humaine et sport de haut niveau

Jean-Paul Badosa

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L'ouvrage propose une réflexion sur la performance sportive en la replaçant au coeur de la condition humaine. Loin d'un simple résultat mesurable, elle y apparaît comme un processus global mobilisant corps, esprit, émotions et culture. Critiquant les approches technicistes, l'auteur défend une vision où l'entraînement devient une rencontre entre un individu singulier et des situations imprévisibles. L'apprentissage repose sur l'invention, l'interprétation et l'engagement personnel, donnant naissance à un style propre à chaque athlète. La performance émerge alors de l'interaction entre expérience, intelligence et créativité. L'ouvrage élargit cette perspective à la formation des entraîneurs et à la gouvernance du sport, appelant à une culture intégrative et éthique. Le sport devient ainsi un espace de sens, où l'excellence s'allie à la responsabilité et au plaisir d'agir.

Par Jean-Paul Badosa
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Jean-Paul Badosa

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

sociologie du sport

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Performance humaine et sport de haut niveau

Jean-Paul Badosa

Paru le 30/06/2026

430 pages

Editions de l'Onde

25,00 €

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