Le chant du prophète

A Dublin, un soir de pluie, deux hommes frappent à la porte d'Eilish Stack. Membres d'une toute nouvelle police secrète - le GNSB -, ils demandent à parler à son mari, enseignant et syndicaliste. Absent ce soir-là, Larry se rend au commissariat dès le lendemain, puis disparaît dans des circonstances troublantes. Tandis que le malaise s'installe peu à peu, Eilish voit son quotidien et celui de leurs quatre enfants amputés d'une liberté qu'elle tenait pour acquise. Bientôt, l'état d'urgence est déclaré et les rumeurs parlent de camps d'internement... Prisonnière d'une logique cauchemardesque, jusqu'où devra-t-elle aller pour protéger les siens ? Paul Lynch saisit, dans un souffle d'une puissance implacable, le basculement progressif d'une société vers l'autoritarisme, et nous fait vivre cette expérience à travers un regard - celui d'une femme - qui nous renvoie à notre propre aveuglement. Une étouffante réussite. Antoine Faure, Lire magazine. Glaçant et magnifique. Paul Lynch décrit un monde que l'on est accablé de reconnaître. Clémentine Goldszal, Elle. Une fable saisissante qui fait sciemment écho aux tragédies actuelles. Ariane Singer, Le Monde des livres. Booker Prize 2023 / prix des Libraires 2025 (roman étranger). Traduit de l'anglais (Irlande) par Marina Boraso.