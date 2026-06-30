Nucléaire, la bombe économique

Au coeur de l'économie française, une énergie invisible structure tout : l'électricité. Et derrière elle, un choix stratégique majeur le nucléaire. De la décision politique prise dans l'urgence des chocs pétroliers des années 1970 à la construction éclair d'un parc unique au monde, cet ouvrage retrace l'histoire d'un pari industriel hors norme. Standardisation, centralisation, puissance publique : la France a bâti en quelques décennies un modèle énergétique fondé sur l'atome, devenu l'un des piliers de sa souveraineté. Mais aujourd'hui, l'édifice vacille. Ouverture à la concurrence européenne, hésitations politiques, perte de savoir-faire industriel : la filière nucléaire traverse une zone de turbulences. Retards, surcoûts, incertitudes... la relance annoncée apparaît aussi nécessaire que fragile. A travers une enquête rigoureuse mêlant analyse économique, recul historique et témoignages d'acteurs de terrain, le livre explore les failles d'un système longtemps considéré comme exemplaire. Car au-delà des chiffres et des infrastructures, c'est une question de puissance qui se joue. Dans un monde marqué par la décarbonation et les tensions sur les ressources, l'énergie redevient un enjeu vital "le système sanguin de l'économie" . Le nucléaire, malgré ses fragilités, s'impose alors comme un levier incontournable d'indépendance et de compétitivité. Entre lucidité et ambition, cet ouvrage interroge : la France est-elle encore capable de penser et de construire sur le temps long ? Et à quelles conditions l'atome peut-il redevenir un atout stratégique ? Une plongée éclairante dans les coulisses d'un choix énergétique qui engage bien plus que la production d'électricité : l'avenir économique et politique du pays.