Elba porte le nom d'un fleuve. Car seuls les fleuves circulent librement, lui disait sa mère, avant de disparaître mystérieusement. Depuis, Elba grandit seule dans cet endroit qu'elle nomme le monde-à-moitié : un asile psychiatrique, à Naples. C'est là qu'elle pose son regard d'enfant, nourrissant de ses observations son Journal des maladies du mental. Jusqu'au jour où le jeune docteur Fausto Meraviglia décide de libérer les patients, comme le prévoit une loi votée quelques années plus tôt, en 1978, et de prendre Elba sous son aile. Lui qui n'a jamais été un bon père apprend le poids et la force de la paternité. Après le succès du Train des enfants et du Choix, Viola Ardone poursuit son exploration de l'Italie du XXe siècle avec cette ode aux mots qui rendent libre et au pouvoir des femmes. Porté par la quête de Fausto et par langue singulière d'Elba, Les Merveilles nous emportent par l'ampleur de sa réflexion. Hubert Artus, Lire magazine. Viola Ardone bouleverse avec cette belle histoire qui nous tient dans les filets de sa violence et de sa grâce, de son humour tendre, et qui nous laisse un pincement à l'endroit flou du coeur, là où tous les sentiments se brouillent pour n'en faire plus qu'un. Elise Lépine, Le Point. Traduit de l'italien par Laura Brignon.