L'envol des déesses

Ce récit autobiographique propose une traversée intime du parcours d'une femme qui entreprend de se reconstruire après des années marquées par la précarité, la maladie, les troubles alimentaires et des relations douloureuses. Dès les premières pages, elle expose sans détour son rapport conflictuel à elle-même : "Mon pire ennemi, c'est moi" . Elle évoque son corps qu'elle juge sévèrement, son hyperphagie, la honte et le sentiment de vide intérieur. Pourtant, le texte ne s'installe pas dans la plainte ; il se veut un cheminement vers l'acceptation et la responsabilité personnelle. L'ouvrage s'articule autour de thèmes récurrents : l'écoute de soi, la sororité, la nécessité de poser des limites, la déculpabilisation et la reprise du pouvoir sur sa propre existence. L'autrice insiste sur l'importance de "SE PROTEGER POUR PRESERVER SON INTEGRITE" , notamment dans les relations affectives et professionnelles. Elle invite les femmes à se libérer des injonctions sociales, religieuses ou familiales, à refuser les charges qui ne leur incombent pas et à redéfinir leurs obligations. Le séjour en Corse, au bord de la mer, symbolise un ancrage nouveau, un rythme de vie ralenti qui favorise l'introspection. La thérapie occupe également une place centrale dans cette renaissance : elle y voit un accompagnement exigeant mais nécessaire pour "accoucher de son MOI profond" . L'ensemble constitue un appel à vivre pleinement, à "VIVRE VOS REVES" , et à faire de soi sa priorité sans renoncer à la solidarité entre femmes.