God of High School T10

Gros succès de webtoon. com et 2nde série animée produite par Crunchyroll pour l'international. Un lycéen et ses amis qui participent à un tournoi, empruntant leurs pouvoirs directement aux dieux ! Jin Mo-ri, 17 ans, est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé " God Of High School ". L'événement organisé par une mystérieuse organisation réunit des participants de toute la Corée du Sud, utilisant le pouvoir des dieux, afin de choisir 3 représentants pour le tournoi mondial. En récompense, le gagnant verra le voeu de son choix se réaliser. Des équipes et alliances vont alors se former...