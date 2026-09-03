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God of High School T10

Yong-Je Park

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Gros succès de webtoon. com et 2nde série animée produite par Crunchyroll pour l'international. Un lycéen et ses amis qui participent à un tournoi, empruntant leurs pouvoirs directement aux dieux ! Jin Mo-ri, 17 ans, est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé " God Of High School ". L'événement organisé par une mystérieuse organisation réunit des participants de toute la Corée du Sud, utilisant le pouvoir des dieux, afin de choisir 3 représentants pour le tournoi mondial. En récompense, le gagnant verra le voeu de son choix se réaliser. Des équipes et alliances vont alors se former...

Par Yong-Je Park
Chez Kbooks

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Auteur

Yong-Je Park

Editeur

Kbooks

Genre

Shonen/garçon

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God of High School T10

Yong-Je Park

Paru le 08/10/2026

256 pages

Kbooks

14,95 €

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