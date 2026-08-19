Acceptée aux Beaux-Arts, la jeune narratrice de CARNES quitte son Marseille natal pour Paris. Un nouveau monde lui tend les bras, plus sororal, moins volcanique, où les débats sur l'inclusivité ont remplacé les sifflets misogynes. Cagoles autoritaires, prostituées précaires, étudiantes vénéneuses et amants insensibles : CARNES dresse un état des lieux brûlant d'une jeunesse connectée et de nos solitudes modernes. Le premier grand roman sur les cagoles. Youness Bousenna, Télérama. Chaque phrase de ce livre est un coup de poing. Lisez Esther Teillard, sauf si vous êtes déjà mort. Frédéric Beigbeder, Le Figaro magazine. Un premier roman empathique qui prend aux tripes. François Angelier, Le Monde des livres.