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#Roman jeunesse

La malédiction du crâne

Sophie Noël, Flore Burtel

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Et si le crâne trouvé dans le manoir avait réveillé une terrible malédiction ? Suivez la nouvelle aventure de Moka, le chat végétarien ! C'est la CATASTROPHE ! On a fait une trouvaille : un crâne qui s'avère être porteur... d'une effroyable malédiction. Panique dans la communauté de la Cave, car maintenant qu'on y a touché, les âmes damnées des catacombes du Manoir aux Pies veulent notre peau. Mais moi, Moka, le chat végétarien, philosophe et empathique, je ne compte pas me laisser faire ! Avec mes compagnons, on est prêts à les affronter pour sauver notre communauté. Même si franchement, vu que mes amis sont tout de même plus bizarres les uns que les autres, c'est pas gagné.

Par Sophie Noël, Flore Burtel
Chez Scrineo

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Auteur

Sophie Noël, Flore Burtel

Editeur

Scrineo

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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La malédiction du crâne

Sophie Noël, Flore Burtel

Paru le 03/09/2026

135 pages

Scrineo

10,90 €

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