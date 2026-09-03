La malédiction du crâne

Et si le crâne trouvé dans le manoir avait réveillé une terrible malédiction ? Suivez la nouvelle aventure de Moka, le chat végétarien ! C'est la CATASTROPHE ! On a fait une trouvaille : un crâne qui s'avère être porteur... d'une effroyable malédiction. Panique dans la communauté de la Cave, car maintenant qu'on y a touché, les âmes damnées des catacombes du Manoir aux Pies veulent notre peau. Mais moi, Moka, le chat végétarien, philosophe et empathique, je ne compte pas me laisser faire ! Avec mes compagnons, on est prêts à les affronter pour sauver notre communauté. Même si franchement, vu que mes amis sont tout de même plus bizarres les uns que les autres, c'est pas gagné.