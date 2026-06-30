Faismoimourir.com

Faux polar engagé ou vraie mise en garde ? Après des années de discussions et de multiples allers-retours entre commissions diverses, Assemblée nationale et Sénat, la loi sur la fin de vie, légalisant de fait (mais sans les nommer explicitement) l'euthanasie et le suicide assisté, est finalement votée, à une assez courte majorité. Moyennant quoi, ce texte de loi, difficilement élaboré, a laissé entrevoir quelques failles. Ces failles pourraient se révéler susceptibles de transformer ce qui était censé être "une belle loi sociétale de fraternité" en un authentique "permis de tuer" digne d'un mauvais roman policier. Ce sont ces dérives possibles qu'explore cette fiction, à l'aide d'une série d'histoires certes imaginaires, mais basées sur l'actualité, en précisant qu'il est bien entendu espéré que ce texte ne soit pas prémonitoire...