Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Faismoimourir.com

Jean-Marc Cosset

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faux polar engagé ou vraie mise en garde ? Après des années de discussions et de multiples allers-retours entre commissions diverses, Assemblée nationale et Sénat, la loi sur la fin de vie, légalisant de fait (mais sans les nommer explicitement) l'euthanasie et le suicide assisté, est finalement votée, à une assez courte majorité. Moyennant quoi, ce texte de loi, difficilement élaboré, a laissé entrevoir quelques failles. Ces failles pourraient se révéler susceptibles de transformer ce qui était censé être "une belle loi sociétale de fraternité" en un authentique "permis de tuer" digne d'un mauvais roman policier. Ce sont ces dérives possibles qu'explore cette fiction, à l'aide d'une série d'histoires certes imaginaires, mais basées sur l'actualité, en précisant qu'il est bien entendu espéré que ce texte ne soit pas prémonitoire...

Par Jean-Marc Cosset
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Jean-Marc Cosset

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethique et droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Faismoimourir.com par Jean-Marc Cosset

Commenter ce livre

 

Faismoimourir.com

Jean-Marc Cosset

Paru le 30/06/2026

236 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336627458
9782336627458
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.