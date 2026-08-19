"Les Amours Fées" , ce sont les drames et les chagrins qui hantent les trois plus grands contes de la littérature : La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et Peter Pan de James Matthew Barrie. L'héroïne du roman, en retrouvant un mystérieux manuscrit, va libérer les voix de ceux qui ont inspiré ces personnages légendaires à leurs auteurs torturés. Une plongée au coeur de la création artistique, un roman universel sur l'amour sans retour.