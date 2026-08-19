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#Roman francophone

Les Amours Fées

Pauline Mari

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"Les Amours Fées" , ce sont les drames et les chagrins qui hantent les trois plus grands contes de la littérature : La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et Peter Pan de James Matthew Barrie. L'héroïne du roman, en retrouvant un mystérieux manuscrit, va libérer les voix de ceux qui ont inspiré ces personnages légendaires à leurs auteurs torturés. Une plongée au coeur de la création artistique, un roman universel sur l'amour sans retour.

Par Pauline Mari
Chez Albin Michel

|

Auteur

Pauline Mari

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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Les Amours Fées

Pauline Mari

Paru le 19/08/2026

256 pages

Albin Michel

20,90 €

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