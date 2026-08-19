Quand vient la tempête

Que choisissons-nous de retenir et que nous permettons-nous d'oublier ? Nebraska, années 1930. Une tempête de poussière ravage la petite ville d'Uz, appauvrissant une population déjà meurtrie par la Grande Dépression. C'est là que vit une femme surnommée "l'Antidote" : pour quelques dollars, elle offre aux habitants la possibilité de lui confier des souvenirs douloureux, comme on déposerait des bijoux dans un coffre-fort. Autour d'elle, gravitent Harp Oletsky, le seul fermier de la région dont les cultures restent vertes ; Asphodel, sa nièce orpheline, jeune prodige du basket-ball qui fuit désespérément le deuil de sa mère ; et Cleo, une photographe afro-américaine dont l'appareil, capable de voyager dans le temps, menace de révéler à la fois le passé de la ville et son avenir... Le roman de Karen Russell met au jour l'amnésie collective, les omissions volontaires transmises de génération en génération et la réécriture de l'Histoire. Mais par-delà les nuages sombres, il laisse aussi entrevoir la possibilité d'un autre monde. "Karen Russell est l'une de nos écrivaines les plus humaines et généreuses ; ce roman est aussi profond que merveilleusement étrange". Lauren Groff