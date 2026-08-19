Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Quand vient la tempête

Karen Russell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que choisissons-nous de retenir et que nous permettons-nous d'oublier ? Nebraska, années 1930. Une tempête de poussière ravage la petite ville d'Uz, appauvrissant une population déjà meurtrie par la Grande Dépression. C'est là que vit une femme surnommée "l'Antidote" : pour quelques dollars, elle offre aux habitants la possibilité de lui confier des souvenirs douloureux, comme on déposerait des bijoux dans un coffre-fort. Autour d'elle, gravitent Harp Oletsky, le seul fermier de la région dont les cultures restent vertes ; Asphodel, sa nièce orpheline, jeune prodige du basket-ball qui fuit désespérément le deuil de sa mère ; et Cleo, une photographe afro-américaine dont l'appareil, capable de voyager dans le temps, menace de révéler à la fois le passé de la ville et son avenir... Le roman de Karen Russell met au jour l'amnésie collective, les omissions volontaires transmises de génération en génération et la réécriture de l'Histoire. Mais par-delà les nuages sombres, il laisse aussi entrevoir la possibilité d'un autre monde. "Karen Russell est l'une de nos écrivaines les plus humaines et généreuses ; ce roman est aussi profond que merveilleusement étrange". Lauren Groff

Par Karen Russell
Chez Albin Michel

|

Auteur

Karen Russell

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand vient la tempête par Karen Russell

Commenter ce livre

 

Quand vient la tempête

Karen Russell trad. Karine Lalechère

Paru le 19/08/2026

496 pages

Albin Michel

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226493675
9782226493675
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.