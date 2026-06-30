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Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes N° 99, 1/2026

Philippe Moreau, Philippe Hoffmann

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Par Philippe Moreau, Philippe Hoffmann
Chez Klincksieck

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Auteur

Philippe Moreau, Philippe Hoffmann

Editeur

Klincksieck

Genre

Antiquité - Essai

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Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes N° 99, 1/2026

Philippe Moreau, Philippe Hoffmann

Paru le 30/06/2026

198 pages

Klincksieck

59,00 €

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