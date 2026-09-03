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Fous rires 2027

François Jouffa, Frédéric Pouhier

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Flash info Le climat international est tel qu'Emmanuel Macron menace de remettre ses lunettes de soleil. Petite annonce Je vends pas cher deux places pour aller voir Céline Dion. Bon, c'est au musée Grévin, mais l'avantage c'est qu'elle ne chante pas. Témoignage Si j'avais des millions, je serais millionnaire. Si j'avais des milliards, je serais milliardaire. Mais comme je n'ai que des centimes, je suis sentimentale. Depuis bientôt 20 ans, les Fous Rires sont une référence incontournable en matière d'humour. Retrouvez-les, cette année encore, avec près de 1 000 blagues de politique, d'humour noir, d'histoires de couple... pour passer une année pleine de rires ! Avec 50 dessins exclusifs d'Olivier Ranson, dessinateur pour Le Parisien / Aujourd'hui en France. François Jouffa, homme de radio sur Europe 1 et France Inter, ethnomusicologue et cinéaste, aime raconter des blagues. Frédéric Pouhier, auteur de one-man-show et homme de radio sur RMC, a aussi écrit de nombreux livres d'humour. Après les succès des éditions 2009 à 2026, ils récidivent avec les Fous Rires 2027, dans lesquels ils rassemblent les meilleures blagues de l'année.

Par François Jouffa, Frédéric Pouhier
Chez Editions Tut-Tut

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Auteur

François Jouffa, Frédéric Pouhier

Editeur

Editions Tut-Tut

Genre

Humour

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Fous rires 2027

François Jouffa, Frédéric Pouhier

Paru le 03/09/2026

320 pages

Editions Tut-Tut

18,00 €

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