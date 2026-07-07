Et si Eva était innocente ?

Un livre-jeu phénomène ! Menez l'enquête et découvrez qui a commis le vol parmi plus de 40 079 suspects ! Un cambriolage a été commis dans un château abritant un musée. Eva, dernière sur les lieux le soir du vol, est injustement accusée d'avoir volé des bijoux d'une valeur inestimable... Elle clame pourtant son innocence. Outre Eva, Interpol a établi une liste de plus de 40 079 prénoms parmi lesquels se trouve celui du voleur. Saurez-vous démêler le vrai du faux et identifier le coupable ? Tous les prénoms sont listés dans le livre. Grâce aux 16 indices, étudiez la liste et rayez les innocents au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un prénom... celui du voleur ! Saurez-vous faire preuve de méthode et détermination pour résoudre le mystère ? Exemple d'indices : Le prénom du voleur ne commence pas par une voyelle Le prénom du voleur comprend la lettre R Le voleur ne porte pas le nom d'une pierre précieuse