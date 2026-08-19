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#Bande dessinée jeunesse

Cerveaux à volonté

Aurélie C. Moulin, Moulin aurélie C.

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Depuis toujours, Lyv est fascinée par les films d'horreur. Alors, quand l'occasion de tourner un film amateur au collège avec l'une de ses professeurs se présente, elle n'hésite pas. Surtout que le projet semble plaire à Rudy, son crush d'enfance, dont elle espère bien se rapprocher. Mais de nuit, le collège est plus effrayant qu'elle ne le pensait... Et lorsque les élèves se dispersent en petits groupes pour commencer le tournage, une entité mystérieuse les prend en chasse, bien décidée à ne laisser aucun survivant. Niveau de peur : 2/3

Par Aurélie C. Moulin, Moulin aurélie C.
Chez Casterman

|

Auteur

Aurélie C. Moulin, Moulin aurélie C.

Editeur

Casterman

Genre

Séries tv

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Cerveaux à volonté

Aurélie C. Moulin, Moulin aurélie C.

Paru le 19/08/2026

128 pages

Casterman

8,50 €

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Scannez le code barre 9782203300392
9782203300392
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