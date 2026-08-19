Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Exercices et méthodes de chimie générale

Danielle Baeyens-Volant, Nathalie Warzée, Pascal Laurent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures une méthode efficace et progressive pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la chimie générale. Après des rappels de cours sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices (en partie renouvelés dans cette 4e édition) de difficulté croissante pour s'évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. Des ressources numériques sur dunod. com complètent l'ouvrage en proposant des exercices supplémentaires.

Par Danielle Baeyens-Volant, Nathalie Warzée, Pascal Laurent
Chez Dunod

|

Auteur

Danielle Baeyens-Volant, Nathalie Warzée, Pascal Laurent

Editeur

Dunod

Genre

Chimie Prépas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Exercices et méthodes de chimie générale par Danielle Baeyens-Volant, Nathalie Warzée, Pascal Laurent

Commenter ce livre

 

Exercices et méthodes de chimie générale

Danielle Baeyens-Volant, Nathalie Warzée, Pascal Laurent

Paru le 19/08/2026

416 pages

Dunod

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100874767
9782100874767
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.