Exercices et méthodes de chimie générale

Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures une méthode efficace et progressive pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la chimie générale. Après des rappels de cours sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices (en partie renouvelés dans cette 4e édition) de difficulté croissante pour s'évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. Des ressources numériques sur dunod. com complètent l'ouvrage en proposant des exercices supplémentaires.