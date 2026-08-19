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#Roman francophone

Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

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"Elle passe sa vie à écoper et goudronner les brèches dans la cale afin que la famille ne coule pas. Car si les Petites la chérissent, si elles aiment sa douceur, son indulgence, sa tendresse, elles préféreraient, et de loin, ressembler à leur père. Les enfants peuvent être des animaux cruels. Le Père, fielleux, la surnomme "miss martyre". Ses belles-soeurs continuent de lui dire gentiment et sottement "tu es une vraie sainte". Et qui peut bien souhaiter, en toute connaissance de cause, ressembler à une victime ? " Pour la première fois, Véronique Ovaldé s'aventure dans sa biographie pour faire le portrait de sa mère, mais elle le fait à sa façon, avec le recours revendiqué, exquis et inventif à la fiction, se plaisant à rêver pour sa mère à d'intempestives bifurcations et d'improbables autres vies. Ce faisant, elle découvre une femme à la bonté rare et dont l'admirable renoncement n'a pas, malgré tout, éteint la joie.

Par Véronique Ovaldé
Chez Flammarion

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Auteur

Véronique Ovaldé

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

Paru le 19/08/2026

208 pages

Flammarion

21,00 €

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