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Les symboles dans l'art

Susie Hodge

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A la découverte de centaines de motifs cachés à travers l'histoire de l'art Vous est-il déjà arrivé de vous étonner de la présence d'un objet dans une oeuvre d'art ? Que peut bien faire ce lis dans un tableau religieux, ou bien ce sablier dans le coin d'une nature morte ? Que signifie la présence d'une femme portant une fleur, ou celle d'un livre ouvert ? Les grandes oeuvres comportent souvent des objets à la signification symbolique. Parfois, les symboles se décryptent facilement ; d'autres fois, ils sont plus obscurs et requièrent une attention et une culture particulières. Ce livre vous aidera à découvrir les secrets d'oeuvres issues de toutes les périodes et aux styles divers. Plus de cent symboles (animaux, végétaux, objets, formes, couleurs...) sont ainsi passés en revue, expliqués et illustrés par de nombreux exemples.

Par Susie Hodge
Chez Editions Pyramyd

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Auteur

Susie Hodge

Editeur

Editions Pyramyd

Genre

Histoire de l'art

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Les symboles dans l'art

Susie Hodge trad. Véronique Valentin

Paru le 17/09/2026

272 pages

Editions Pyramyd

24,50 €

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Scannez le code barre 9782350176451
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