Survivances de la révolte - Essai sur la dialectique de la mémoire

Comme il y a une dialectique de la raison qui transforme les Lumières en rationalité autoritaire et aveugle, il y a une dialectique de la mémoire qui métamorphose le souvenir de la révolte en culte de l'ordre, les anniversaires des révolutions en défilés militaires, l'héritage de l'Holocauste en légitimation d'un Etat génocidaire ; ainsi s'affrontent les romans nationaux et la tradition des vaincus, le culte des héros et les traces laissées par les sans-nom, les monuments et les remémorations dissidentes. Face aux " lieux de mémoire " figés, passifs et conformistes, qui semblent aujourd'hui dominer, les révoltes du passé survivent comme des fleuves souterrains ; elles sont des legs vivants à réactiver pour façonner notre présent. Dans ce livre richement illustré, Enzo Traverso examine quatre cas emblématiques de cette mémoire rebelle : la Commune de Paris, l'iconoclasme dirigé contre la statuaire coloniale et raciste, le conflit entre l'héritage du colonialisme et celui de la Shoah, et enfin la réminiscence toujours inquiète des " années de plomb " italiennes. Ces mémoires ne sont pas étrangères les unes aux autres, elles forment une constellation que ce livre s'attache à explorer.