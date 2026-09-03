Mémento 100 % visuel - L’UE B.1 Sciences biomédicales en 100 cartes mentales et 50 schémas - Nouveau référentiel IFSI 2026

Le 'essentiel en cartes mentales pour réviser l'UE B. 1 ! Un nouveau venu dans la collection à succès Mémento 100% visuel ! Ce livre de cartes mentales a été conçu pour simplifier vos révisions de l'UE B. 1 Sciences biomédicales en regroupant l'essentiel de ce qu'il faut connaître dans 100 cartes mentales visuelles découpées en 5 grandes thématiques, regroupant 18 systèmes : - Naître et grandir : avec la reproduction, la grossesse, le développement de l'enfant et le vieillissement. - Transporter et respirer : les systèmes hématologique, cardiovasculaire, vasculaire, lymphatique et respiratoire. - Transformer et éliminer : les systèmes digestif, urinaire et endocrinien. - Protéger et défendre : le système tégumentaire et le système immunitaire. - Percevoir, commander et agir : le système nerveux, le système ORL, le système ophtalmique et le système locomoteur Pour faire le tour de chaque système, vous trouverez de manière systématique 6 cartes mentales : - une sur l'anatomie, - une sur l'organisation du système en question, - une sur les mécanismes de fonctionnement cellulaires (la physiologie), - une sur les pathologies prévalentes, - une sur les traitements associés, - et une sur le rôle infirmier face aux patients atteints de ces pathologies.