Plongez dans l'univers doux et réconfortant de Molang avec ce livre de coloriages cosy ! Retrouvez Molang, le petit lapin rond et joyeux, et son inséparable ami Piu Piu dans des scènes pleines de tendresse, de rires et de moments cocooning. Laissez-vous emporter par la magie de leur quotidien : pique-niques fleuris, après-midis sous la couette, goûters gourmands et aventures tout en douceur. Grâceà des illustrations adorables et apaisantes, ce livre invite petits et grands à s'accorder une pause créative et relaxante. Pour tous les fans de Molang et pour ceux qui cherchent un moment de détente, laissez-vous envelopper dans un univers de bonne humeur et de sérénité !