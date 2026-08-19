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Molang

Larousse, Anonyme

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Plongez dans l'univers doux et réconfortant de Molang avec ce livre de coloriages cosy ! Retrouvez Molang, le petit lapin rond et joyeux, et son inséparable ami Piu Piu dans des scènes pleines de tendresse, de rires et de moments cocooning. Laissez-vous emporter par la magie de leur quotidien : pique-niques fleuris, après-midis sous la couette, goûters gourmands et aventures tout en douceur. Grâceà des illustrations adorables et apaisantes, ce livre invite petits et grands à s'accorder une pause créative et relaxante. Pour tous les fans de Molang et pour ceux qui cherchent un moment de détente, laissez-vous envelopper dans un univers de bonne humeur et de sérénité !

Par Larousse, Anonyme
Chez Larousse

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Auteur

Larousse, Anonyme

Editeur

Larousse

Genre

Coloriages adultes

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Molang

Larousse, Anonyme

Paru le 19/08/2026

96 pages

Larousse

9,95 €

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Scannez le code barre 9782036097483
9782036097483
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