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#Essais

Les clefs de la manipulation

Viktor Vincent

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Attention la lecture de ce livre peut vous transformer en un être détestable et tout puissant ! Il serait si simple de vivre dans une société où chaque individu considère votre opinion comme la vérité absolue. Malheureusement, le monde ne tourne pas rond, les nuisibles et les imbéciles nous imposent leurs rythmes et nous font perdre trop souvent le contrôle de notre vie. Ce petit manuel vous donnera les clefs pour reprendre la main et vous imposer comme l'unique chef que ce monde mérite. Vous découvrirez comment neutraliser les toxiques, vous cultiverez l'art délicat d'avoir toujours raison et jouerez de la mauvaise foi comme personne. En d'autres mots, vous apprendrez à devenir le maître de votre vie et de celle des autres.

Par Viktor Vincent
Chez Larousse

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Auteur

Viktor Vincent

Editeur

Larousse

Genre

Affirmation de soi

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Les clefs de la manipulation

Viktor Vincent

Paru le 19/08/2026

288 pages

Larousse

14,99 €

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