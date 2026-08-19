Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Macbeth

William Shakespeare

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Macbeth, un seigneur écossais ambitieux, rencontre trois sorcières qui lui font une prédiction troublante : il deviendra roi. Poussé par sa femme, Lady Macbeth, il assassine le roi légitime et s'empare du trône. Une fois au pouvoir, il fait éliminer tous ceux qu'il juge menaçants, réels ou supposés. Mais peu à peu, Macbeth sombre dans la paranoïa et la violence, jusqu'à ne plus voir les dangers qui, tel un étau, se resserrent autour de lui... Souvent mise en scène, Macbeth est l'une des tragédies les plus noires et les plus puissantes de Shakespeare.

Par William Shakespeare
Chez Larousse

|

Auteur

William Shakespeare

Editeur

Larousse

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Macbeth par William Shakespeare

Commenter ce livre

 

Macbeth

William Shakespeare trad. François-Victor Hugo

Paru le 19/08/2026

160 pages

Larousse

3,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036095113
9782036095113
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.