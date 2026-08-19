Macbeth, un seigneur écossais ambitieux, rencontre trois sorcières qui lui font une prédiction troublante : il deviendra roi. Poussé par sa femme, Lady Macbeth, il assassine le roi légitime et s'empare du trône. Une fois au pouvoir, il fait éliminer tous ceux qu'il juge menaçants, réels ou supposés. Mais peu à peu, Macbeth sombre dans la paranoïa et la violence, jusqu'à ne plus voir les dangers qui, tel un étau, se resserrent autour de lui... Souvent mise en scène, Macbeth est l'une des tragédies les plus noires et les plus puissantes de Shakespeare.