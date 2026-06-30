Le royaume du nord

Des hommes ont disparu dans les forêts gelées de Nordmarka. Leurs chevaux sont revenus seuls. Moi, Blue Johansen, écogarde du Royaume du Nord, je suis envoyée pour enquêter, afin de comprendre ce qui s'est passé. Mais, comment rester neutre quand les indices mènent à un réseau de souterrains habités par une meute amie ? Comme si ce n'était pas suffisant d'être écartelée entre mes responsabilités et ma loyauté, mon passé sentimental revient me tourmenter. Je croyais pourtant avoir enfin trouvé la paix. Et puis, celui que j'ai aimé est réapparu. Je me suis juré de ne plus succomber. Vais-je réussir ?