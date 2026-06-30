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#Polar

Changer la donne

Charlie Cochet

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Jouez avec le feu, et vous vous brûlerez. Santos "Saint" Cavallero avait sa vie toute tracée lorsqu'il a épousé sa petite amie du lycée, rejoint la marine et est devenu un SEAL. Après des années de déploiement, Saint rentre chez lui pour de bon, mais découvre que sa femme est tombée amoureuse d'un autre homme. Désormais, divorcé et garde du corps pour Four Kings Security, Saint adore son travail et sa nouvelle famille. Sa vie amoureuse ? Un vrai désastre, jusqu'à ce qu'une attirance inattendue le frappe comme un éclair, laissant Saint perplexe. Pourquoi se sent-il si troublé par le chef des pompiers, un homme au charme brut ? Après vingt ans de service, Valentino "Val" Serrano passe le relais au prochain chef des pompiers. Sa retraite commence de manière explosive, littéralement. Val est sauvé par le jeune et sexy garde du corps dont il rêve depuis bien plus longtemps qu'il ne veut admettre, mais Saint est hétéro, n'est-ce pas ? Les deux hommes se retrouvent à travailler sur la taverne de Val, mais Val est déterminé à ne pas laisser Saint lui monter à la tête. Il est déjà passé par là et il n'est pas prêt à risquer son coeur, peu importe à quel point Saint est sexy et charmeur. Lorsqu'un tueur jette son dévolu sur Val et met en danger tous ceux qui lui sont chers, il y a soudainement plus en jeu que leurs coeurs. Si Val et Saint n'arrêtent pas le tueur, leur monde entier pourrait partir en fumée, et avec lui, la possibilité qu'ils aient un avenir ensemble.

Par Charlie Cochet
Chez Juno publishing

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Auteur

Charlie Cochet

Editeur

Juno publishing

Genre

Suspense romantique

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Changer la donne

Charlie Cochet

Paru le 30/06/2026

314 pages

Juno publishing

21,50 €

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