Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La fille aux yeux d'or

Fabrice Jambois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Séquestrée depuis trois ans, Margot n'a qu'un espoir : se venger de son bourreau. Mais cet homme est-il réellement qui elle pense être ? Depuis trois ans, Margot a disparu. Ses proches et les médias la pensent morte. Elle est pourtant toujours en vie, séquestrée dans une pièce vide. Son agresseur l'observe, fasciné par sa beauté et ses yeux d'or. Elle est contrainte de lire des romans à son bourreau et développe une fascination pour l'un d'eux : Louis Lambert de Balzac. Zed, jeune militant d'un groupe d'action écologiste radical, prépare sa première grande opération. Valentin Charroy est un artisan métallier d'exception. Père de famille, sa relation avec son fils adolescent se détériore. Journaliste, Alban Viscardi enquête sur une série de féminicides qu'il croit pouvoir attribuer à un même individu. Lorsqu'un attentat survient, leurs destins vont se croiser. Et si tout était lié ?

Par Fabrice Jambois
Chez Pocket

|

Auteur

Fabrice Jambois

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La fille aux yeux d'or par Fabrice Jambois

Commenter ce livre

 

La fille aux yeux d'or

Fabrice Jambois

Paru le 03/09/2026

496 pages

Pocket

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357852
9782266357852
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.