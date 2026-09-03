La fille aux yeux d'or

Séquestrée depuis trois ans, Margot n'a qu'un espoir : se venger de son bourreau. Mais cet homme est-il réellement qui elle pense être ? Depuis trois ans, Margot a disparu. Ses proches et les médias la pensent morte. Elle est pourtant toujours en vie, séquestrée dans une pièce vide. Son agresseur l'observe, fasciné par sa beauté et ses yeux d'or. Elle est contrainte de lire des romans à son bourreau et développe une fascination pour l'un d'eux : Louis Lambert de Balzac. Zed, jeune militant d'un groupe d'action écologiste radical, prépare sa première grande opération. Valentin Charroy est un artisan métallier d'exception. Père de famille, sa relation avec son fils adolescent se détériore. Journaliste, Alban Viscardi enquête sur une série de féminicides qu'il croit pouvoir attribuer à un même individu. Lorsqu'un attentat survient, leurs destins vont se croiser. Et si tout était lié ?