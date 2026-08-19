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Un restaurant miniature

DreamWorks, Studios Universal

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Résumé C'est un grand jour, dans la maison magique : P'tichou va inaugurer son restaurant ! Mais Gabby constate qu'il manque plusieurs éléments : des chaises, des tables et un plat savoureux. Heureusement, P'tichou peut compter sur l'aide de tous ses amis. Vite, aux fourneaux ! La série télévisée Gabby et la maison magique adaptée en romans ! - Une aventure de Gabby et ses Gabby Chats dans leur maison de poupées magique ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les fans de magie et de chats ! Dès 6 ans.

Par DreamWorks, Studios Universal
Chez Hachette

|

Auteur

DreamWorks, Studios Universal

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Un restaurant miniature

DreamWorks, Studios Universal

Paru le 19/08/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384496
9782017384496
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