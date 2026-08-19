Un restaurant miniature

Résumé C'est un grand jour, dans la maison magique : P'tichou va inaugurer son restaurant ! Mais Gabby constate qu'il manque plusieurs éléments : des chaises, des tables et un plat savoureux. Heureusement, P'tichou peut compter sur l'aide de tous ses amis. Vite, aux fourneaux ! La série télévisée Gabby et la maison magique adaptée en romans ! - Une aventure de Gabby et ses Gabby Chats dans leur maison de poupées magique ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les fans de magie et de chats ! Dès 6 ans.