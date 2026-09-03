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#Roman francophone

Le rêve de Frieda

Anne Jacobs

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Une nouvelle saga éblouissante à travers le destin de trois jeunes femmes dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Par l'auteure de La villa aux étoffes . Allemagne, 1924. Au pied des montagnes du Taunus, la petite boutique de Marthe Haller est le coeur du village de Dingelbach. C'est ici que les gens font leurs achats, apprennent les dernières nouvelles et trouvent du réconfort auprès de Marthe et ses trois filles, Herta, Frieda et Ida. Mais Frieda, la cadette, aspire en secret à une tout autre vie, devenir comédienne de théâtre. Hélas, lorsqu'elle réussit l'examen d'entrée à l'école d'art dramatique de Francfort, sa mère, horrifiée, lui interdit de quitter le village. Malgré les obstacles, la jeune femme va tout faire pour réaliser son rêve... Traduit de l'allemand par Corinna Gepner " Une saga familiale palpitante et émouvante pleine d'amour, d'espoir et de solidarité. " Neue Welt

Par Anne Jacobs
Chez 10/18

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Auteur

Anne Jacobs

Editeur

10/18

Genre

XXe siècle

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Le rêve de Frieda

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 03/09/2026

576 pages

10/18

10,40 €

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Scannez le code barre 9782264088765
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