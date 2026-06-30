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#Roman francophone

Cet amour dans mes veines

Abdourazak Mahamoudou

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Loin des hermétismes du silence, Cet amour dans mes veines s'inscrit dans une tradition poétique de la nécessité et de l'épanchement. Il se déploie comme un manifeste lyrique où la parole, guidée par une urgence d'expression, se fait le vecteur d'une triple fidélité : spirituelle, charnelle et géographique. L'auteur y développe une écriture de la mise à nu, oscillant entre le recueillement de l'intime et la vigueur de la poésie engagée. En articulant la mémoire de sa terre natale aux aspirations de son devenir, l'ouvrage dépasse le simple témoignage pour offrir une réflexion sur l'enracinement et l'espérance contemporaine.

Par Abdourazak Mahamoudou
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Abdourazak Mahamoudou

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Cet amour dans mes veines

Abdourazak Mahamoudou

Paru le 30/06/2026

100 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791044046314
9791044046314
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