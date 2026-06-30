Loin des hermétismes du silence, Cet amour dans mes veines s'inscrit dans une tradition poétique de la nécessité et de l'épanchement. Il se déploie comme un manifeste lyrique où la parole, guidée par une urgence d'expression, se fait le vecteur d'une triple fidélité : spirituelle, charnelle et géographique. L'auteur y développe une écriture de la mise à nu, oscillant entre le recueillement de l'intime et la vigueur de la poésie engagée. En articulant la mémoire de sa terre natale aux aspirations de son devenir, l'ouvrage dépasse le simple témoignage pour offrir une réflexion sur l'enracinement et l'espérance contemporaine.