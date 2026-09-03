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Le souffle des indomptées

Carole Trébor

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Entre 1663 et 1673, Colbert décide d'envoyer 770 femmes en Nouvelle-France (le Québec), pour les marier à des colons. On les appelle les " filles du Roy ". Quatre femmes profitent d'un des voyages pour prendre en main leurs vies. Leurs destins vont se rejoindre sur les rives du Saint Laurent, où elles découvriront un complot terrifiant. 1668. Agnès, jeune noble ruinée et rebelle, s'évade d'un couvent et embarque clandestinement pour le Nouveau Monde afin de retrouver son frère mystérieusement disparu. Au cours de sa longue et périlleuse traversée, elle découvre un réseau criminel mêlant trafics, meurtres et religieux corrompus. A bord voyagent aussi Marguerite, " Fille du Roy " en route vers un mariage imposé, Jeanne, religieuse-apothicaire prête à tout pour venger ses parents et Elisabeth, qui enquête pour Colbert sur des détournements de fond. Au Canada, entre bourgs fortifiés et forêts profondes, leurs destins convergent vers une mission jésuite aux pratiques inquiétantes. Entre complots d'Etat, meurtres, passion interdite, tempêtes en mer et révélations familiales explosives, quatre femmes unissent leur courage pour faire éclater la vérité.

Par Carole Trébor
Chez 10/18

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Auteur

Carole Trébor

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

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Le souffle des indomptées

Carole Trébor

Paru le 03/09/2026

558 pages

10/18

18,90 €

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