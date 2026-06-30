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#Roman francophone

Le sel sous la peau

Lorna Milot

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Le sel sous la peau nous invite au coeur d'une adolescence traversée par la douleur, le doute et l'impression de disparaître. Dans la profondeur du chagrin, une voix poétique se lève pour dire ce que le silence enferme. Puis surgit une rencontre, fragile et lumineuse, capable de rouvrir un chemin là où tout semblait perdu. Entre blessures intimes, amour naissant et désir de renaître, chaque vers devient une trace de survie. Un recueil intense et bouleversant sur la nuit intérieure, la force d'aimer et la lumière qui revient malgré tout.

Par Lorna Milot
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Lorna Milot

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Le sel sous la peau

Lorna Milot

Paru le 30/06/2026

124 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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