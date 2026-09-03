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#Roman francophone

L'homme aux deux visages

Viet Thanh Nguyen

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Tous nos parents auraient dû faire un film de leur vie. Du moins, mes parents auraient dû. Viet Than Nguyen a quatre ans quand sa famille fuit le Vietnam après l'offensive communiste pour immigrer aux Etats-Unis. Séparé de son frère et de ses parents, placé en famille d'accueil, il ne retrouve les siens que plusieurs années après, à San José, en Californie, où ses parents ont ouvert une supérette vietnamienne, recréant autour d'eux un peu de leurs racines. Mais cet American Dream , si rutilant soit-il, masque une violence sourde. Les Nguyen, cibles de fréquentes agressions, se tuent à la tâche et peinent à s'intégrer à un pays qui les renvoie éternellement à leur statut d'étrangers. Leur réussite, ce sera leurs fils. L'aîné a fait d'excellentes études de médecine à Harvard. Le plus jeune, Viet Thanh, est devenu professeur de littérature, puis écrivain, avant d'obtenir le prix Pulitzer pour Le Sympathisant . Récit haletant d'une vie de lutte et de tourments, réquisitoire magistral contre une Amérique impitoyable envers ses minorités, L'Homme aux deux visages est aussi une lettre d'amour d'un fils à ses parents et, au-delà, à tous celles et tous ceux que la vie a forcés à quitter leur pays, leur histoire, leur identité. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Clément Baude " Du grand art. Remarquable. " Transfuge

Par Viet Thanh Nguyen
Chez 10/18

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Auteur

Viet Thanh Nguyen

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'homme aux deux visages

Viet Thanh Nguyen trad. Clément Baude

Paru le 03/09/2026

397 pages

10/18

9,20 €

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